”Gud hjälper den som hjälper sig själv”

Jean de la Fontaine, (1621–1695). Foto: Lebrecht/IBL

Uttrycket var känt redan i antikens Grekland och fungerade med stor sannolikhet som ordspråk redan på den tiden, med samma innebörd som idag: ta itu med problemet själv, lita inte på högre makter, skjut inte upp det till morgondagen, så skall du se att du får framgång. Sensmoralen återfinns bland annat i Aisopos fabler och i klassisk grekisk dramatik, både hos Sofokles och Euripides. Ovidius myntade en latin version, audentes deus ipse iuuat (”guden hjälper de som vågar”). Paralleller – men inte ordagranna – finns i Ordspråksboken i Bibeln och i Koranen (13:11: ”Gud förändrar inte människornas villkor, förrän de ändrar sitt sinnelag”).

Ordspråkets moderna användning går tillbaka till 1600-talet. Det återfinns i Jean de la Fontaines fabler, där det lyder Aide-toi, le ciel t’aidera (”Hjälp dig själv och himlen skall också hjälpa dig”), och hos George Herbert (”Help thyself, and God will help thee”). Den ordspråksform som är vanligast idag lanserades av den engelske politikern och tänkaren Algernon Sidney: ”God helps those who help themselves”. På 1700-talet, när uttrycket populariserades på andra sidan Atlanten av Benjamin Franklin, var det alltså redan välkänt.

