När Richard Adams Locke sommaren 1835 vandrade hem från jobbet som redaktör på tidningen New York Sun blev hans usla ekonomi påträngande uppenbar. På vägen hem längs Broadway passerade han upplysta hem, fyllda med siden, tjänstefolk och speglar. Som redaktör för New Yorks största tidning New York Sun hade han viss makt. Men inga pengar.