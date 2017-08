Guam i världens medelpunkt

Nordkorea har Guam i siktet. Foto: Ahn Young-joon / TT

Länge var det svårt att tänka sig, att en liten regnig, tropisk Söderhavsö skulle kunna bli världspolitikens bullseye.

Men Guam – mindre än halva Öland och med 162 000 invånare, alla skattebefriade amerikanska medborgare – hotas av att bli den tredje platsen i historien som utsätts för ett kärnvapenanfall. (De två första var Hiroshima och Nagasaki i augusti 1945). Hotet kommer från Kim Jong-Un och Nordkorea, 341 mil och 14 missilminuter bort i nordväst.

Inte ens under lugnare tider är Guam en plats att längta till. Jag vet, ty jag var för några år sedan och utforskade korall- och vulkanön, där den ligger 600 mil från Hawaii och 150 mil från närmsta filippinska ö.

Visserligen yttrade president Trump – i ett samtal som var tänkt att vara ett allvarligt med Eddie Bazza Calvo, som är guvernör – smaklöst uppmuntrande:

”Er turism kommer att tiodubblas. Så jag gratulerar er. Det ser härligt ut.”

De som hittills turistat där är i huvudsak japanska smekmånadspar; Guam är deras lågpris-Mallorca, när de drömt om att ha råd att åka till Hawaii. Guam kallas ett Unincorporated Territory. Det ger invånarna rösträtt till kongressen. Men det är Vita Huset och Pentagon (med 7 000 väl rustade soldater på plats plus deras 7 000 familjemedlemmar) som bestämmer.

Och det ser inte härligt ut. Jo, givetvis kan man gå ner på stranden och se hur bränningarna bryter vita ute på revet. Vattnen i lagunen är smaragd. Det är 32 grader i skuggan under en vajande palm. Passadvinden fläktar och luften är fuktig som en Estée Lauder hudkräm.

Men regnet ligger alltid i luften och de tropiska skyfallen dränker en varannan timme. Motellet var uselt. Sänglampa saknades. Frukost serverades inte. Lokal-tv:n var kass, lokaltidningen Pacific Daily News saknade fläkt.

De gästande japanerna vill kunna säga, att de är i Amerika och tar sina selfies framför kopian av Frihetsgudinnan, som står på en udde i den lilla huvudstaden Hagatna (Agana på äldre kartor). Sedan skyndar de till The American Shop och handlar äkta Texas cowboy boots och därefter till Western Frontier Village, där de rider på en mekanisk häst som försöker skaka av dem. Slutligen en karaokebar, där de – naturligtvis – sjunger country-and-western-låtar. Drinken är grön och bär rött paraply.

I grunden är Guams historia spansk. Ön ”hittades” av världsomseglaren Magellan och blev spansk koloni. Invånarna, malaj-polynesier, frälstes till katolicismen och Stortorget heter fortfarande Plaza de Espana. Men ön och några grannöar blev amerikansk segerbyte 1898 i spansk-amerikanska kriget. Och detta intet ska Nordkorea anfalla med fyra missiler!

Guam har starkt försvar. 30 procent av ön är militära områden. De styr från Naval Base Guam belägen en kvart i bil utanför huvudstaden. Två ubåtar och den väldiga USS Coronado har nu ankrat upp där. I öns nordända ligger Andersen Air Force Base. Där finns F 16 jaktplan och två stora kärnvapenbestyckade B-1B Lancer bomplan. Men viktigast: Guam skyddas av Patriot-robotar. De ingår i the Terminal High Altitude Area Defense System.

Det finns skäl till att officerare på ön, intervjuade se senaste dagarna, skrattar bort riskerna:

”Nordkoreanerna kommer aldrig att nå fram ända hit …”

Försvarsminister Mattis sa i förra veckan under ett besök: ”Om Nordkorea avlossar en missil tar vi ner den.” Självförtroendet och lugnet delas av civilbefolkningen. Militärernas familjebilar bär patriotiska dekaler: Freedom is Not Free (friheten är inte gratis).

Och paniken är inte nära.

STAFFAN HEIMERSSON är världsreporter och har skrivit många böcker.