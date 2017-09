Gruvbolag prövar lyckan efter litium i norr

Omställningen till en eldriven bilpark kommer att kräva stora volymer av litium som används i tillverkningen av laddbara batterier. Arkivbild från Teslas Gigafactory i Nevada. Foto: Rich Pedroncelli/AP

Mellan Skellefteå och Boliden ligger det lilla samhället Varuträsk. På ett område som numera främst tjänar som äventyrspark finns också en nedlagd gruva.

– Det här är en av världens mineralrikaste platser. Under 1930- och 40-talen hittade man ett mineral som innehöll litium här. Men det var för lite för att det skulle vara lönsamt i längden, säger Stig-Olof Fahlgren, som arbetar som guide vid gruvan.

När den växande elbilsmarknaden nu skriker efter litium, som används som råvara i laddbara batterier, har Varuträsk hamnat i blickfånget igen. I vintras genomförde det australiska bolaget Hannans Reward de första provborrningarna på området.

Från att intresset för litium i Sverige varit svalt under många år har Bergsstaten, inom Sveriges geologiska undersökning (SGU), under de senaste två åren fått in och beviljat omkring 20 undersökningstillstånd som bland annat gäller litium till totalt sju bolag, varav majoriteten har utländska ägare.

Områdena som undersöks ligger i de norra delarna av landet, förutom i Västernorrland, främst i Gävleborgs och Västerbottens län, men också i Jämtland. Även ett område i Norrbotten står på tur.

Men ett gruvprojekt är tidskrävande och kostsamt. Normalt är att det tar mellan 10–15 år från ett fynd till att gruvverksamhet kan dras i gång. Än så länge är det ingen som har hittat så pass stora mänger att det är värt att påbörja brytning, enligt Stefan Tuoma, gruvingenjör på SGU.

– Halten är ganska avgörande. Sedan ska det också gå att anrika, få ur det ur berget, på ett ekonomiskt sätt, säger Stefan Tuoma.

I finländska Österbotten har företaget Keliber kommit i gång med ett gruvprojekt för att bryta litium.

Före revolutionen av bärbara elektronikprodukter och intresset för elbilar levde litium en tynande tillvaro, enligt Pär Weihed, professor i tillämpad materialvetenskap vid Uppsala universitet.

– Ska man ställa om en hel bilpark från fossildrivet till eldrivet krävs det enorma volymer, säger han.

Förutom ur bergarten pegmatit utvinns litium i huvudsak ur så kallade saltsjöar och saltöknar. Den största litiumproduktionen sker i dag i Australien, därefter i Chile och Argentina. De största tillgångarna finns i Bolivia.

– Med den prisbild vi har i dag lönar det sig bara på vissa ställen, säger Pär Weihed.

Särskilt i elbilsbatterierna är det ett flertal metaller som används, som kobolt och mangan. Men litiumets överlägsna energilagringsmöjligheter går inte att jämföra med andra metallers, enligt Kristina Edström, professor i oorganisk kemi på Ångströmlaboratoriet i Uppsala.

– Du får de kraftfullaste batterierna med litium, säger hon.

Svenska Northvolt planerar att bygga Europas största batterifabrik i Sverige för storskalig tillverkning av litiumjonbatterier, en satsning som beräknas ge omkring 2 500 jobb. Fabriken kommer att ligga i antingen Skellefteå eller Västerås.

– Vi är i konstant dialog med leverantörer för att säkerställa råmaterialflödet till vår produktion. Det finns ett flertal redan aktiva och framtida råmaterialtillgångar i närområdet som ger tillgång till viktiga metaller och mineraler. Vi tror att vår fabrik kommer att vara en bidragande katalysator för råmaterialproduktionen i närområdet under de närmaste åren, säger Jesper Wigardt, kommunikationsansvarig på Northvolt.

Fakta: Litium Litium är det 35:e vanligaste grundämnet i jordskorpan. Medelhalten litium är 18 gram per ton. Grundämnet förekommer i flera bergarter samt i mineralhaltiga källor.

Litium är en silvervit, mjuk metall med bra elektrisk ledningsförmåga.

Ämnet används exempelvis i uppladdningsbara batterier till bärbar elektronik och elektriska fordon, i mediciner för behandling av bipolär sjukdom och depression samt i glas och keramik.

Världsproduktionen av litium uppgick under 2016 till 35 000 ton. Merparten av produktionen skedde i Australien, Chile och Argentina.

De totala identifierade tillgångarna av litium beräknas till cirka 47 miljoner ton.

Källa: Nationalencyklopedin, Ångströmlaboratoriet, USGS