En kvinnlig influencer (Gigi) bjuder in till en kollektiv sexakt, ett gangbang. Allt går städat till. Papper skrivs under, regler sätts upp. Stämningen är förväntansfull, som vore det en munter kick off.

Efter ett tag tvekar ändå Gigi, trots att den påtänkta livesändningen kan ge henne flera tusen nya följare. Kameraman understryker att allt måste ske på hennes villkor, att det krävs samtycke. Men när de nio utvalda männen stiger in i rummet sker ändå en omedelbar maktförskjutning. Testosteronet tar överhand, stämningen blir alltmer laddad.