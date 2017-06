Gruppen

Kvinnorna vimlar sig fram genom Mary McCarthys roman ”Gruppen”. Den kom ut 1963 och blev en succé och omdiskuterad för att den var frank och rå och sexuellt explicit i sin skildring av dessa borgarflickor i New York på 1930-talet. Den uppriktigheten och det skarpa, ibland drastiskt roliga, språket, gör att den fängslar än.

När romanen börjar har de åtta i gruppen just tagit examen från kvinnocolleget Vassar och samlats för ett bröllop. Kay, hon med den vassaste tungan, gifter sig med en odrägligt uppblåst ung dramatiker, har ett chockerande informellt bröllop, hyllar moderniteten i alla dess former men kan ändå inte stå upp emot sitt as till make.

Det är trots allt bara 1930-tal. En liten ficka av frihet, jämlikhet och, faktiskt, systerskap har letat sig in västvärlden som en kil av ljus mellan två världskrig. Det frisläppta 20-talet har visserligen ersatts av ett bistrare 30-tal i depressionens skugga, men president Roosevelt sprider socialliberala tankar över den nordamerikanska kontinenten. Funktionalismens ideal om ändamålsenlighet befriad från det förflutnas tyngande dekorum sträckte sig längre än till det skandinaviska heminredningsidealet. Något kokade i borgerligheten. Något som pös ut som ånga med kriget och inte återkom förrän under det 1960 då McCarthy skrev romanen.

Unga män med stabilt borgerliga rötter blir högljudda socialister, direkt aktion en metod för förändring och så den där avundsvärda framtidstron, vissheten om att det finns en ny bättre värld, bara runt hörnet, strax bortom krönet. Men samtidigt är samma progressiva krafter fortfarande skoningslöst och helt skamlöst rasistiska. Kvinnornas frihet i stor utsträckning en papperstiger, en synvilla. Bara några få lyckas ta steget och bli yrkeskvinnor. De förblir också ogifta.

Mary McCarthys kvinnor framträder och blir levande som just grupp. Kanske inte som ett sådant där sammansvetsat tjejgäng, nej de är alltför dömande mot varandra för att riktigt utgöra ett systerskap. Men de förkroppsligar något som grupp. Som en organism med många huvuden, många armar, munnar och ögon, som gemensamt härbärgerar ett kvinnovarande på en viss plats, i en viss tid.

”Gruppen” filmades 1966 av Sidney Lumet. Foto: Kenneth Anderson

Brottstycken av kvinnoliv träder fram knivskarpt i scener, som den underbara där den försynta Dottie upptäcker att hon har en sexualitet på en smal säng i ett torftigt hyresrum. Med rak rygg, på tvärs mot alla konventioner, införskaffar hon det pessar som älskaren kräver. Libbys nervösa möten med den förlagsredaktör som hon tar emot lektörsuppdrag från. Pollys tragikomiska kärleksrelation med samme redaktör som lydigt går i psykoanalys för sin ex-frus skull, men aldrig säger något under sessionerna. När Kay blir inskriven på mentalsjukhus, eftersom hennes man finner henne hysterisk då hon reagerar på hans notoriska otrohet.

Mary McCarthy har en sådan exakt blick för de små detaljerna, variationerna i de mänskligt irrationella reaktionerna, att det känns som hon stått där i rummet och iakttagit. Samtidigt lojal med och hård mot sina hjältinnor skriver hon fram deras livs avgörande stunder så att de blir isande, dråpliga, rörande och överraskande.

”Gruppen” är en roman att vara i, att ibland gå bort sig i men sedan vimla vidare till nya hållpunkter, smärtpunkter. Här finns ingen riktig framåtrörelse, trots att den är byggd kring en tydlig yttre ram: Två högtidsstunder i samma kyrka – en i början, en i slutet, den första glad, den andra ledsen, och så tiden som förfluter däremellan. Men tiden gör i sig ingen vare sig klokare eller bättre, den pågår bara, får oss att pågå med den. Kvinnorna i gruppen lever, försöker, kompromissar, misslyckas, anpassar sig, missanpassar sig, blir rikare, blir fattigare, blir älskade, blir oälskade. Allt i skuggan av en mansvärld som anser alla dessa saker sekundära.