Grundstött fartyg i Göta älv tar in vatten

Ett lastfartyg med spannmål har gått på grund i Göta älv norr om slussarna i Lilla Edet, enligt räddningstjänsten. Olyckan inträffade vid tvåtiden under natten mot fredagen. Grundstötningen slog upp ett hål i skrovet, och fartyget tar in vatten. Räddningstjänsten har ännu inte kunnat ta sig ombord på fartyget för att pumpa ut vattnet som läckt in.