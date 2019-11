Årets Nobelpris i fysik belönar forskare som utvecklat litiumjonbatteriet, som vi använder i allt från ficklampor till bärbara datorer och elbilar, och som kan ge oss en “laddningsbar värld”, där sol- och vindenergi som lagras i batterier kan minska behovet av fossil energi. Årligen åtgår något tiotusental ton litium för batteritillverkning. Samtidigt utnyttjas en oändligt mycket mindre mängd litium för ett annat ändamål som i lika hög grad förtjänar att prisas, för i år är det 70 år sedan som den australiensiske läkaren John Cade visade att litium, givet som läkemedel, medförde dramatisk förbättring hos patienter med manodepressiv sjukdom, den vi idag kallar bipolär sjukdom.

Hans artikel ”Lithium salts in the treatment of psychotric exitement” inledde en ny epok i behandlingen av psykisk sjukdom och det är ingen överdrift att påstå att litium påverkat folkhälsan på samma sätt som antibiotika och insulin. Förutom att lindra psykiskt lidande medför behandling med litium väldiga samhällsekonomiska vinster. I Europa behandlas över 50 procent av patienter med bipolär sjukdom med litium, men i USA en västenligt mindre andel. Litium är ett grundämne som 1817 upptäcktes av svensken Johan August Arfwedson i mineralet pergamit från Utö järnmalmsgruva. Som grundämne är det inte patenterbart och därför ointressant för läkemedelsindustrin, och framför allt i USA trängs det undan av aggressiv marknadsföring av andra läkemedel. Ändå beräknas behandling med litium enbart i USA medföra en årlig samhällsekonomisk besparing på 8 miljarder dollar, motsvarande svindlande 80 miljarder kronor.