Grönt och bekvämt önskas i framtida hem

Vilken teknisk funktion skulle du vilja att ditt hem har i framtiden?

Ett hem som städar och dammar sig själv: 58 %.

En tvättstuga som tvättar, stryker och viker kläder automatiskt: 36 %.

Mobila robotar som hjälper till med städning och matlagning: 27 %.

Bevattningssystem för trädgård och krukväxter: 24 %.

Mäta energiförbrukning: 24 %.

Styra all teknik och belysning via mobilen: 24 %.

Kylskåp som automatiskt beställer hem mat och dryck när det är slut 20: %.

Styra lås och larm på distans: 19 %.

Styra och övervaka temperatur och fukt: 19 %.

Starta hemelektronik på distans, ex. kaffebryggare, diskmaskin: 13 %.

Byta färger på väggar, golv och tak med ett knapptryck: 12 %.

Byta planlösning med ett knapptryck: 10 %.

Hologram-TV på vardagsrumsbordet: 8 %.

En garderob som väljer vad du ska ha på dig: 7 %.

Väggar och möbler som byter färg/mönster efter humör: 6 %.

Ingen av ovanstående: 5 %.

Tveksam, vet ej: 4 %.

Vilken av följande boendeformer tror du kommer att bli vanligare i framtiden?

Självförsörjande hem med ex. egen odling och spannmål: 39 %.

Tillfälliga boenden, ex. containerbostäder: 30 %.

All inclusive-bostäder med ex. kemtvätt och kock: 26 %.

Kollektivboende med delat kök och badrum: 26 %.

Hotellboende med reception, spa och room service: 21 %.

Flytande hem som ex. husbåt: 12 %.

Tveksam, vet ej: 21 %.

Undersökningen är gjord av Sifo Kantar via en webbenkät under maj 2017. 2 332 personer mellan 18 till 65 år har deltagit.

Källa: Svensk Fastighetsförmedling.