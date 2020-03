Grönt ljus för gigantiskt stödpaket i USA

Överenskommelsen kom efter midnatt, då ledarna i senaten och president Donald Trumps regering förhandlat under hela dagen.

Totalt väntas paketet omfatta runt 2 biljoner dollar, motsvarande över 20 000 miljarder kronor. Det innehåller enligt medier i Washington bland annat utbetalningar à 3 000 dollar till de flesta familjer i landet, ett låneprogram med 500 miljarder dollar för företag, delstater och städer, plus ytterligare 367 miljarder i stöd för mindre företags löner. Vårdsektorn får 150 miljarder dollar, skriver The Washington Post , och påpekar att paketet successivt har växt under förhandlingarna – det är nu mer än dubbelt så stort som för några dagar sedan.