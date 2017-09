Gripen kan erbjuda Bulgarien riktigt bra flygplan. Vi har möjlighet att erbjuda flexibel finansiering, säger Saab Gripens vice-ordförande i Central- och Östeuropa, Daniel Boestad till SvD. Foto: Aijaz Rahi/AP

Kommissionen konstaterar att det har förekommit oegentligheter i hur förslagen har hanterats. Det har lett till misstankar om korruption.

Saab tror stenhårt på sin lösning, och ska analysera kommissionens slutsatser.

– Vi hoppas fortfarande att vi har en plats med vår produkt. Gripen kan erbjuda Bulgarien riktigt bra flygplan. Vi har möjlighet att erbjuda flexibel finansiering, säger Saab Gripens vice-ordförande i Central- och Östeuropa, Daniel Boestad.

Förskottsbetalningen och processen har skötts skötts professionellt och transparent av bulgarerna, enligt Daniel Boestad.

Kommissionens ordförande, Emil Hristov, anser att ju fler som är med och lämnar in offerter desto bättre. Frågan om nya stridsflygplan har behandlats av sex bulgariska regeringar.

Den förre befälhavaren för det bulgariska flygvapnet, Rumen Radev – numera landets president – ville ha moderna och nya plan. Inte föråldrade som de som erbjöds av Portugal/USA och Italien. Därför blev Saabs offert favoriserad, enligt en källa ur kommissionen som har granskat dokumenten, och som vill vara anonym.

– Under tiden Radev var ansvarig för flygvapnet kunde projektgruppen ta egna beslut utan grönt ljust från ministerierna, säger källan.

Saab chanser att få sälja sina plan kan bli problematiskt av geopolitiska anledningar, enligt säkerhetsexperter. Bulgarien ligger vid Svarta havet, och många politiker, oavsett politisk falang, brukar peka på att landet har ett särskilt ansvar för att värna EU:s yttre gräns.

Att Ryssland finns i närområdet har använts som argument i diskussionerna om att Bulgarien borde köpa amerikanska plan, oavsett var hotbilden kommer ifrån.

Det står nu klart att ytterligare en offert kommer att vara med i leken, en som lämnades in i februari 2017. Den avser nya amerikanska F16-plan. Den har tidigare diskvalificerats, kanske för att den lämnades in för sent.

Nya F16-plan har efterfrågats av säkerhetsexperter som Jordan Bodzilov, ordförande på Sofias forum för säkerhet. Han säger att frågan borde handla om att förnya de gamla vapensystemen, inte bara om flygplan.

Kommissionens rapport kan ses som en uppmaning för de nuvarande makthavarna att lägga meningsskiljaktigheterna bakom sig, och inte upprepa liknande oegentligheter som den förra övergångsregeringen.