Gripen Aggressor – tar sikte på USA och Storbritannien

Saab har byggt en fullskalig modell av nya Gripen Aggressor som nu ska visas upp för potentiella kunder. Det är i grunden en modifierad variant av det plan som redan används av bland annat det svenska flygvapnet. Foto: Saab

Försvarsindustriföretaget Saab har utvecklat en ny variant av de Gripenplan som i dag bland annat används av det svenska flygvapnet. Den nya modellen, Gripen Aggressor, är egentligen ett övningsplan som ska användas för att stridspiloter ska få öva hur det är att möta en verklig motståndare.

Ofta används vanliga stridsflygplan som amerikanska F-16 för den här typen av avancerade övningar. Då får aggressorn agera som om den har samma förmåga som olika fientliga plan och använda samma taktik som de gör.

Gripen Aggressor är i grunden en vanlig Gripen C. Skillnaden är att Aggressorn inte kan ta några riktiga vapen. Däremot får den utrustning som gör att planet kan simulera en rad olika vapen som olika typer av fientliga flygplan kan ha.

Nu är det ytterst få länder som har råd att använda sig av separata plan som kan fungera som aggressor under olika övningar. Men på Saab hävdar Richard Smith, försäljningschef för Gripen, att det finns en marknad.

– Både Storbritannien och USA är ute och letar efter ett nytt plan som kan fungera som aggressor, säger Richard Smith.

Det finns skiftande prognoser som talar om att det kan handla om någonstans mellan 10 och 100 plan. Det svenska flygvapnet har som jämförelse valt att köpa 60 stycken Gripen E, den nya större version av Gripen som Saab börjar leverera 2019.

Enligt Richard Smith beräknas Storbritannien redan den här månaden gå ut med en förfrågan om vad vilka lösningar olika tillverkare kan erbjuda för en aggressor. En liknande förfrågan väntas från USA före slutet av året och det har tidigare talats om att USA siktar på ett färdigt avtal till 2019.

Behovet av nya aggressorplan drivs bland annat av att det är en ny generation stridsflygplan på väg ut, både i västvärlden samt i Ryssland och i Kina. De nya planen har stealthegenskaper som gör dem svårare att upptäcka, har avancerade system för elektronisk krigföring med mera.

Det innebär också att de plan som för närvarande används som aggressor inte klarar av att uppträda som den nya generationen fientliga plan. Stridspiloterna får därmed ingen tillräckligt avancerad motståndare att öva mot.

Läs även Konsten sälja Gripen – stridsflygens uddafågel

Richard Smith hävdar att Gripen Aggressor däremot klarar att agera som ett fientligt plan av senaste modell. Dessutom har Gripen fördel av att den inte används i USA eller Storbritannien och därmed är ett mer okänt plan för deras piloter, även om Gripen samtidigt är anpassat för att fungera med Natos system.

Ett annat argument som Saab för fram är att nuvarande Gripen C kommer att utvecklas under många år till, parallellt med nya Gripen E. Det innebär också att Gripen Aggressor fortsätter att utvecklas under lång tid.

Samtidigt med att Saab nu försöker sälja in en ny version av Gripen håller bolaget på att utveckla ett nytt skolflygplan för det amerikanska flygvapnet. Det är ett stort projekt som Saab driver ihop med amerikanska Boeing.

Saab och Boeing har också pratat om att skolflygplanet, T-X, i ett senare skede kan komma i en annan variant och då säljas som aggressor.

– De konkurrerar inte. USA och Storbritannien behöver en aggressor i väldigt nära tid. T-X som aggressor ligger längre bort, säger Richard Smith.