Gripandet skedde utan all dramatik

Nu började tipsen välla in. ”Den stora detektiven allmänheten” hade anmält sig till tjänst. Begreppet användes med förkärlek av journalister och med ironi av poliser, men hade en fast grund i förväntningarna som uppstått under kriget, att i ett nödläge så måste alla medborgare bidra till landets bästa och rikets säkerhet, förväntningar som ingalunda förminskats bara för att kriget blivit kallt. Snarare tvärtom. Jag tror att den svenska 60-talsmentaliteten inte går att förstå fullt ut det kalla kriget förutan. Det kalla kriget hade just genomgått en av sina absolut farligaste perioder, med episoder som Berlinkrisen 1961 och Kubakrisen 1962. Och i den mån en avspänning inletts, hade den från svensk horisont maskerats av den kolossalt uppmärksammade Wennerströmaffären, som fått sitt juridiska slutspel bara året innan, samtidigt som de politiska efterskalven fortsatte att komma.

Det fanns en ofrånkomlig och ingalunda oberättigad känsla av starkt yttre hot, för ryssen, och för bomben. I alla telefonkataloger fanns den där berömda avdelningen ”Om kriget kommer”, en avdelning jag som pojke fann både ohjälpligt fascinerande och skrämmande, och där man fick råd om hur man skulle bära sig åt vid ett kärnvapenanfall, eller hur man skulle göra om ens stad skulle tömmas på folk: ”Håll ihop familjevis under utrymningen / Ta bara med sådan utrustning som Du anser alldeles oundgänglig / Packningen får inte vara större än att familjen själv kan bära den”. I trapphuset till hyreshuset där vi bodde fanns det, som i alla hyreshus, en liten inramad karta där det angavs exakt vilka vägar vi skulle använda för att fly våra hem den där dagen kriget kom. Den här känslan av hot trycktes ofta under ytan, sublimerades, men på sublimerade rädslors vis tenderade den att bubbla upp annorstädes, till exempel i situationer som dessa.