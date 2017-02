Förklädd gud

Våren 1940, i ett Sverige präglat av beredskapsstämning, hördes första gången Lars-Erik Larssons ”Förklädd gud”. Den kallas “lyrisk svit” och skapades för radio, så någon visuell dimension finns inte i verket från början. Allt hänger på Hjalmar Gullbergs dikt från 1933. Närmast liknar det en kantat, med kör, orkester, ett par solister och recitatör.

Den som vill göra något sceniskt av ”Förklädd gud” har alltså stor frihet. Att människor som tigger på gatorna i Stockholm skulle vara en del av Folkoperans uppsättning stod tidigt klart. Först kallades de ”statister” men går nu under benämningen ”EU-medborgare”. Folkoperan använde flera av dem i en marknadsföringskampanj häromveckan, där svenskarnas hårda sinne skulle bevisas genom att de inte ville ta emot gratisbiljetter som delades ut på gatan.

Nog fanns det skäl att vara avvaktande inför premiären, särskilt för oss som inte riktigt har köpt den säregna blandning av patos och kommers som präglat Folkoperan under senare år. Men min skepsis blåser bort. Jag uppfattar ingen beräkning, i stället en föreställning full av värdighet och respekt. Jag blir helt tagen.

Malin Stenberg har regisserat verket med stort allvar, men också ett stråk av humor. Alla människor på scenen närmar sig varandra med en vänlig blyghet som är mycket rörande. Här finns inga vi och dom. Orkestern sitter mitt på scenen under en stor filmduk. Kören rör sig kring den, klädd i vanliga vardagskläder. En ung kvinna med lång kjol kommer in och byter skor med dirigenten. Det visar sig snart att skor är ett genomgående, identitetsskapande tema. En efter en kommer fler personer in och bugar stillsamt – någon av dem kunde ha namn som Carmen eller Azucena, tänker jag i denna operasalong.

På filmduken visas vittnesmål från olika människor, textade till svenska. En gammal kvinna berättar om förtrycket i Rumänien under Ion Antonescu, andra berättelser handlar om kärlek, fotboll, hundar. Alla blir individer med sin egen mycket mänskliga historia. En ung kvinna vandrar i välbekanta Stockholmsmiljöer, kanske den förklädde guden själv i sin herdekappa? Det gudomliga finns hos var och en av oss, vill Gullberg säga. ”Synliggör det osynliga” har Folkoperan valt som uppsättningens undertitel.

Viktig för stämningen är Astrid Assefa, kvällens recitatör, som är varmt auktoritativ och stagar upp föreställningen med sin säkra textkänsla och tydliga diktion. Solisterna Shadi Ali och Sanna Gibbs glimmar till som vore de extra lyskraftiga medlemmar av kören, denna kväll Non Silentium från Åkersberga, som lugnt hanterar sina koralliknande melodier.

Marie Rosenmir, som vi nyss såg dirigera vid Nobelprisutdelningen, leder orkestern med stark känsla för musikens romantiska drag. Det rytmiska och livfulla i Larssons partitur blandas med traditionella balkantoner från ackordeonvirtuosen Lelo Nika, i ett skickligt, smidigt arrangemang av Jonas Forssell.