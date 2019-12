Thunberg utsedd till ”Årets person” av Time Magazine

”Time’s Person of the year”, Året person, har utsetts av dem amerikanska tidskriften Time Magazine varje år sedan 1927. Utmärkelsen ska gå till den person som – på gott eller ont – varit mest inflytelserik i världen under året som gått.

Bland personer som tidigare fått utmärkelsen finns Barack Obama, Angela Merkel, påve Franciskus, Mark Zuckerberg, Vladimir Putin, Bill och Melinda Gates, George W Bush, Bill Clinton och Michail Gorbatjov.