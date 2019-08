Greta Thunberg hyllas i Clintons nya bok

Hillary Clinton och dottern Chelsea skriver på en bok tillsammans. Den heter "The book of gutsy women" och ska handla om över 100 kvinnor som inspirerat den före detta presidentkandidaten och presidentdottern – bland andra klimataktivisten Greta Thunberg, skriver The Guardian.

"Var och en av de här kvinnorna har kämpat och vunnit segrar som banat väg för oss alla. Boken är en fortsättning på ett samtal som jag och Chelsea har haft ända sedan hon var flicka", säger Hillary Clinton i ett uttalande.