Greta Thunberg årets medieraket

Ja, Greta Thunberg är sannolikt en av förklaringarna till varför klimatfrågan har flugit upp som det överlägset mest rapporterade ämnet i svenska medier under 2019.

Thunberg, som går från att bli omskriven i drygt 2 000 artiklar och inslag 2018 till över 32 000 under 2019, är onekligen årets mediala raket. Det mediala intresset för 16-åringen har bara ökat under året och nådde sin kulmen med hennes tal på FN:s klimatmöte i New York i september.