”Greta lockas inte av kändisskap – ovanligt”

Uttrycket ”Slösa aldrig bort en bra kris” sägs ha populariserats av Winston Churchill. Men det är Naomi Klein som har gjort det till sin livsgärning att visa på hur omvälvande kriser används av politiker och företag för att förändra världen i nya riktningar.

När SvD når den kanadensiska författaren för en exklusiv intervju är Klein, som magasinet The New Yorker kallat ”vänsterns allra mest inflytelserika röst”, sur. Hon berättar att symptomen på en just nu pågående kris – klimatkrisen – syns utanför hennes vardagsrumsfönster i Vancouver. Den tjocka röken från skogsbränderna på USA:s västkust har efter en veckas uppehåll återigen dragit in över Kanada och hennes hus.