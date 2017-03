Intervjuas av BBC – då öppnas plötsligt dörren...

På fredagen intervjuades Sydkoreaexperten Robert E. Kelly, professor i statsvetenskap, av ett BBC-team. Kelly sitter framför en Skype-anslutning live från Sydkorea, medan BBC-teamet befinner sig i London.

Kelly får frågan om ”relationerna med Nordkorea kommer att förändras”.

Just då dyker ett av Kellys barn upp i bakgrunden och gör en liten dans framför kameran. Strax därefter – ytterligare ett barn, och Kelly blir tvungen att ursäkta sig. Efter det släpas barnen snabbt ut ur rummet av en inrusande kvinna.

Händelsen har blivit viral och brittisk press har gjort stor sak av det inträffade.

This BBC interview went horribly wrong in an amazing way