Grateful Dead-låtskrivare död

Författaren och poeten Robert Hunter är död, skriver Rolling Stone. Hunter låg bakom texterna till många av rockbandet Grateful Deads mest kända låtar, som "Ripple" , "Truckin" , "Box of rain" , "Uncle John's band" , "Dark star" , China cat sunflower" och "Touch of gray".

När Grateful Dead valdes in i amerikanska rockens Hall of Fame 1994 valdes även Hunter in som bandmedlem, trots att han inte stod på scen med övriga bandmedlemmar. Han valdes även själv in i låtskrivarnas Hall of Fame 2015.