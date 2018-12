"Faithful friends who are dear to us gather near to us once more", sjunger Judy Garland på radion i köket: "Through the years we all will be together…" Låten "Have yourself a merry little Christmas" är typisk för den julmusik vi hört i snart en månad nu: julen är glädjens och gemenskapens tid, då alla återvänder hem och kramar om sina nära och kära framför en sprakande brasa, alltmedan snön fridsamt singlar ner. Vi samlas för att umgås och njuta av varandras sällskap, äta risgrynsgröt och sill, utbyta gåvor, dela minnen. Men vid många julbord och i många Kalle Anka-soffor står tomma platser. En julstrumpa läggs inte längre fram. Ett ljus tänds framför ett fotografi. Någon torkar tårarna under det att hon tillreder sillsalladen. Man skålar för någon som aldrig mer kommer stiga in genom dörren. Med andra ord, där kommer döden och gör sig påmind igen, lagom till skinkan och köttbullarna.