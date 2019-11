Grammy-nomineringarna avslöjas

The Detroit News skriver att frågan inte är om artisterna Billie Eilish och Lizzo kommer att bli nominerade, det handlar snarare om hur många nomineringar de kommer att få. Eilish släppte tidigare i år sitt debutalbum "When we all fall asleep, where do we go?” som inte har lämnat Billboardlistans topp tio-lista sedan det nådde lyssnarna i mars. Lizzo har hyllats för albumet "Cuz I love you".