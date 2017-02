Grammisgalans hemsida hackad

I en text om Maxida Märak och Magnus Carlson, som ska programleda galan, dök det plötsligt upp kurdiska anti-IS-budskap. Arkivbild. Foto: Magnus Selander/Kanal 5

Budskapen dök upp i en text som handlar om vilka som ska programleda galan. "Kurdish hackers was here" stod det bland annat. Under meddelandet fortsatte artikeln som vanligt och texten är nu borttagen, skriver DN Kultur.