Graham Swift: ”En timme kan vara ett helt liv”

Graham Swift är brittisk författare, aktuell på svenska med romanen ”Mödrarnas söndag”. Foto: Adam Wrafter

Jag delar namn med en luftakrobatisk fågel som kan korsa en hel sommarhimmel på sekunder. En swift (tornseglare, övers anm) är så utrustad för fart att den knappt mäktar med att vara stilla. En gång stötte jag på en som hade lyckats kraschlanda på en gräsmatta och, med sina smala ben och långa vingar, inte kunde komma upp i luften igen. Jag lyfte upp den på fingret – och den försvann blixtsnabbt.

Men jag är författare, så jag vet också en del om långsamhet. Romaner tillkommer, enligt min erfarenhet, långsamt och när jag väl har börjat på en vet jag att jag antagligen har år av arbete framför mig. Alla författare måste ingå en personlig pakt med takten för sitt hantverk. Det finns de som kräver en viss ”produktionstakt” av sig själva, de för vilka det är en fråga om stolthet att slutföra, säg, en bok om året. Men jag tror att de flesta, efter att ha skrivit två eller tre romaner, får en mer filosofisk inställning till faktumet att de under en genomsnittlig livstid kommer att producera ett ändligt och inte så omfattande antal romaner och att poängen med att vara författare inte är att se hur många man kan skriva eller hur snabbt.

Om du vill ha snabba resultat kan du alltid skriva noveller.

Annons X

Om du vill ha snabba resultat kan du alltid skriva noveller. Det här är dock inte något enkelt alternativ, eftersom många berättelser, hur korta de än är, kan kräva långvarigt arbete för att bli bra. Icke desto mindre är det ibland möjligt att skriva en novell, eller ett första utkast, på en vecka, en dag eller till och med några få intensiva timmar.

När jag började mitt liv som skrivande kunde jag inte föreställa mig romanens långa transportsträcka, än mindre tänka ut hur romaner i sig var uttänkta. De snabba belöningarna med att enbart skriva noveller försvann med lika många besvikelser, men det är så man lär sig. Och en misslyckad novell är bara en flyktig hjärtesorg, till skillnad från en roman som kollapsar på sidan 75.

Det här betyder inte att novellen är en underlägsen form enbart lämpad för lärlingar. Den har skänkt oss en del av den största litteraturen och är absolut det primära, djupt rotade mediet. Vi har berättat historier för varandra (”En lustig sak hände mig...”) sedan språket uppfanns. Romanen är en nymodig uppfinning, en sysselsättning för specialister.

Jag hade kunnat vara uteslutande en novellförfattare. När jag till min överraskning en dag upptäckte att jag skrev en roman, och sedan en till och en till och faktiskt hade förvandlats till en romanförfattare, var det med återkommande kval, eftersom priset tycktes vara att ha övergett novellen – eller att den hade övergett mig. Det här pågick i decennier. Min första, och som jag alltmer trodde enda, novellsamling kom ut 1982. Det var inte förrän för några år sedan, då jag knappt hade skrivit något, som jag fann mig sysselsatt med en formlig flod av berättelser igen. Varför det hände just då vet jag inte, men än en gång fördjupade jag mig i den korta formen och upplevde den glada rusch den kan ge, både i sig själv och när en berättelse hakar i en annan. Boken som blev resultatet, ”England and other stories”, kom ut 2014.

En dag påbörjade jag något som jag var helt övertygad om var en roman.

Jag skulle gärna ha fortsatt med fler berättelser, men floden verkade avstanna med boken. En dag påbörjade jag något som jag var helt övertygad om var en roman, även om jag också visste – en konsekvens av bunten noveller? – att den skulle bli kort. Den hette, och även den titeln kom snabbt och tveklöst, ”Mödrarnas söndag”.

Vilket återför mig till idén om hastighet. Glöm för en stund slutprodukten, dess dimensioner och den tid som den tar att skriva; den avgörande grunden till det hela, fantasin, är enastående nyckfull i sin beredskap och hastighet. Den kan sova i månader, till och med år, för att sedan oväntat göra sitt arbete på nolltid. Utan att ha någon föraning om den så fick jag alla väsentliga komponenter, hela konceptet för ”Mödrarnas söndag” inom loppet av några minuter. Det var fortfarande mycket arbete kvar, men det drevs av det medryckande flytet, av den orubbliga intuitionen att den här berättelsen som hade kapacitet, täthet och radie som en riktig roman ändå skulle bli kort. Det blev lite drygt 130 sidor och även om den tog ett år att skriva var det min snabbast skrivna roman.

Begreppet hastighet i fiktion är fullt av paradoxer.

Begreppet hastighet i fiktion är fullt av paradoxer. En roman som tar ett år att skriva kanske läses på en dag, till och med timmar. Ett stycke som författaren har slitit med i veckor kanske läsaren knappt lägger märke till. De skälvningar i tanke och känslor som en enda mening kan utlösa hos läsaren kan vara så flyktiga att de nätt och jämnt noteras. ”Den hoppade fram ur sidan” som det heter om en god läsupplevelse.

Ändå tänker vi vanligtvis på läsning som en naturligt långsam aktivitet – knappt en aktivitet alls. Vi gör det orörliga, i en säng eller stol. Vi gör det ”under vår egen tid” och låter det ta tid. Uppenbarligen har vi makt över tempot. Men en roman kan oavsiktligt leda oss bort från normal tid och låta oss bebo en märklig zon som inte är världslig alls. Det kan vara en hyllning till en bok att säga att den får tiden att stå still. Den främsta sporren att läsa kan vara att vi vill veta vad som ska hända härnäst, men det skulle vara en otillfredsställande roman om den enbart jagade på oss framåt. En god roman är som en välkommen paus i tillvarons flöde. Romaner kan dröja kvar hos oss långt efter att de lästs – till och med eller kanske i synnerhet romaner som tvingar oss, glömska av omvärlden, att läsa dem i ett enda svep. Läsare räknar ibland sidorna medan de läser, men jag tror inte att de tittar på klockan för att se hur tiden flyger iväg. En lyckad roman för bort oss från vår tidsuppfattnings tyranni. Det är som en smula liv i livet, som lyder sina egna tillåtande lagar för berättandets fysik.

Och här kommer en annan paradox. ”Mödrarnas söndag” handlar i detalj om en enda dag, likväl öppnar den sig mot att omfatta ett helt liv på nära 100 år. Romanen som föregick den, ”Wish you were here”, koncentrerar sig på några få avgörande dagar, om också åtskilligt är timme för timme och där finns episoder som utspelar sig under samma tid som det tar att läsa dem. Men på ett annat plan spänner även denna över hela liv och över mer än en generation.

Romanen före den, ”Tomorrow”, omfattar bara en kort midsommarnatt men sträcker sig långt i minnet och är havande (ett effektivt ord i sammanhanget) med en känsla av framtiden. Romanen dessförinnan griper över liv och år, men för övrigt utspelar sig allt under en kall, klar novemberdag, och heter ”The light of day”.

Vad pågår här, till och med i titlarna – ”dag”, ”här”‚ ”i morgon”? Det är något som närmar sig ordet ”nu”. Mönstret, eller instinkten, finns i mina andra romaner (”Last orders”, ”The sweet shop owner”) och är långt ifrån egenartat. Även mycket långa romaner – som ”Odysséen” – har, medan de når djupt och långt, uppehållit sig vid själva timmarnas gång.

För en läsare som grips av romanens omedelbarhet är dess varaktighet eller kronologi underordnad.

Kan det vara så att det finns något i en roman som vill vara en novell, som trängtar efter korthet – precis som en novell kan längta efter att vara stor, att överskrida sina gränser och frambesvärja hela liv? Svaret på gåtan är omedelbarhet – materialet som är livsnerv i all fiktion. För en läsare som grips av romanens omedelbarhet är dess varaktighet eller kronologi underordnad. Det spelar föga roll om den är 100 eller 300 sidor eller om den utspelar sig för 100 eller 300 år sedan, så länge den ger känslan av att utspelas nu.

Utan det här inslaget av omedelbarhet kommer romanen att misslyckas. Jag tror att alla romaner på något sätt strävar efter en sorts evigt närvarande spänning. Det är därför romaner vi älskar går att läsa om: de kommer alltid att ge nukänsla. Kanske vill alla romanförfattare när de resolut stiger ombord på den långa, komplicerade resa det är att skriva egentligen skapa något snabbt, enkelt och omöjligt – att grabba tag i livet självt och sträcka fram det i näven till sina läsare och säga: ”Varsågod”.

Omedelbarhet är bortom hastighet, det bara finns. ”Wish you were here” fick sin titel delvis för att jag ville framkasta min önskan om att försätta läsaren ”där”, att få det att hända dem. En berättelse kan skrivas i första eller tredje person singularis, men så snart det även har blivit läsarens berättelse – i det ögonblick ”det händer dem” – erövrar den underförstått första person pluralis och blir allas vår kollektiva berättelse.

När jag ser tillbaka på min senare fiktion tror jag att den har drivits fram av en tilltagande önskan om intimitet.

Omedelbarhet är nära förbundet med intimitet. När jag ser tillbaka på min senare fiktion tror jag att den har drivits fram av en tilltagande önskan om intimitet – en blandning av yttre, kroppslig värld och saker som pågår, högst privat och ibland outsägligt, inom oss. Jag tror att min egen snabbhetsmätare är hastigheten med vilken jag kan uppnå den här intima fusionen av det kroppsliga och det mentala, oavsett berättelsens ram.

”In medias res” är Horatius fras: ”i händelsernas mitt”. Det var Horatius som också gav oss ”carpe diem”. Att gå snabbt rakt på sak är något annat än snabbhet i sig, men det innebär korthet, angelägenhet, intensitet. Romanen som medan den rymmer andra dimensioner också utspelar sig under en enda dag, under timmar, kanske bäst uttrycker den allmänna sanningen och farhågan: vi har bara dagen, timmen, nuets spänning, och vi måste fånga den, vara medveten om den, försöka göra det som vi inte kan göra i livet men som god fiktion kan göra – greppa existensens flytande, försvinnande stoff och göra så att det alltid finns.

Översättning: Anna Ångström.

© Graham Swift.

Graham Swifts senaste roman ”Mödrarnas söndag” kom på Albert Bonniers förlag i april.