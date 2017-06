Viljan att genomskåda lögner och förvanskningar går som en röd tråd genom Juan Goytisolos författarskap. Större delen av livet kom han att leva i exil i Frankrike och Marocko, men i böckerna levandegjorde han den förmoderna spanska litteraturens arv av burleskerier, erotik och genreblandningar.

Juan Goytisolo (1931–2017). Foto: Horst Tappe/IBL

”Att demonisera motståndaren, karikera hans ­ställningstaganden, argumentera ad hominem, bortbesvärja och skymfa – sådant varken diskvalificerar eller definierar sitt föremål: det enda dessa grepp åstadkommer är att uppenbara den intellektuella misären och illviljan hos sådana som använder dem i syfte att undvika en idédebatt.” Så skrev Juan Goytisolo för 23 år sedan i en artikel till försvar av Mario Vargas Llosa, vars konstnärliga kapacitet och moraliska mod spanjoren vidgick trots djupa politiska menings­skiljaktigheter.

Juan Goytisolo dog i sitt hem i Marrakech den 4 juni. Där hade han bott i decennier, tillsammans med en före detta partner och dennes familj. Han vistades gärna på det berömda torget Jemaa el-Fnaa, där berättare, orm­tjusare och handlare tillsammans vidareför livet på det sätt Goytisolo införlivade med sin mogna prosakonst: sorl och ekon av röster, perspektiv som genomskär varandra. Torget är nu världsarvslistat, tack vare Goytisolos kamp mot planerna på att göra om det till ett köpcentrum med P-yta.

Men denne författare, som lärde sig arabiska och fördjupade sig i sufismen lika engagerat som han i före­läsningar och essäer levandegjorde den förmoderna spanska litteraturens arv av burleskerier, erotik och genreblandningar, började någon helt annanstans.

Annons X

Han föddes 1931 i en högborgerlig familj i Barcelona. Pengarna kom, har han berättat i första delen av sin självbiografi ”Förbjudet område” (1985), från farfarsfars socker­plantager på Kuba. Först ganska sent i ungdomen fick Juan klart för sig att familjens välstånd vilade på slaveri. En tidigare, än mer traumatisk upplevelse var säkert ­moderns död under ett bombanfall från Francosidan år 1938. Modern hade varit en liberal kraft i familjen, hon läste Proust och älskade kultur. Fadern, däremot, var konservativ och tillknäppt och lyckades länge lura i barnen att det var ”de röda” som hade dödat modern.

Till familjehistorien hör att Juans båda bröder också blir mycket betydande författare. Luis blir romanför­fattare med bland annat en berömd tetralogi spelande i Barcelona på meritlistan, och José Agustín en poet som förenar socialt engagemang med kontemplativ intensitet.

Som författare går Juan Goytisolo igenom flera drastiska förvandlingar från och med 50-talets tidiga, realistiska och ganska cyniska sedeskildringar. Men det finns en röd tråd i författarskapet, och det är viljan att rannsaka – inte minst de egna – avsikterna och genomskåda lögner och förvanskningar. Det är också utifrån den grund­hållningen han försvarar sin politiske kontrahent Vargas Llosa i nämnda artikel mot anklagelser för att gå fascismens ärenden.

I exil i Paris på 50- och 60-talen umgås han med den franska intelligentian, Duras, Sartre, de Beauvoir och ­andra. Han startar en tidskrift för publicering av latin­amerikaner och engagerar sig i vänstern, men stöts bort av deras testuggande om klassfiender. Ungefär samtidigt som han möter sitt livs kärlek (bland kvinnorna), författaren Monique Lange som arbetar på förlaget Gallimard, börjar han inse att kampen för litterär sanning inte kan föras med dogmatiska eller snusförnuftiga medel, och inte heller med tillrättalagd marknadsprosa, utan att den kräver estetisk dristighet, förvandlingskonst och ett nyskapande bruk av traditionen.

Det är förmågan att produktivt motsäga sig själv och skapa en polyfasetterad och mångskiktad prosa som gör Goytisolo till en verkligt betydande författare. Hans förvandlingar börjar med romanfiguren och alter egot Álvaro Mendiola i ”Señas de identidad” (1966). På grund av Francodiktaturens censur fick denna nydanande roman lov att utges i Mexiko. Mendiola gör sig av med alla sina signalement för att förvandla sig till en man utan egenskaper. Han vänder ryggen åt borgerligheten, han avsäger sig sin egen spanskhet, sin politiska aktivism, sina tidigare estetiska övertygelser.

Ett intressant drag i ”Señas de identidad” är den monolog i andra person som utarbetas. Detta är den kraft som håller ihop romanen med dess olika tidslager och perspektiv. Greppet att rannsaka sig som ett ”du” ska Goytisolo längre fram, på 80-talet, använda effektfullt i de båda delarna av sin naket bekännande självbiografi, på svenska som ”Förbjudet område” respektive ”I stridens riken”, båda i utmärkt översättning av Ulla Roseen.

I rytmiserade montage av prosapassager där essäistisk reflexion, besvärjelse och vittnande flätas ihop, skapar Goytisolo från och med ”Señas de identidad” sin helt egna röst, även om man kan igenkänna valfränder som dagböckernas Witold Gombrowicz, Imre Kertész i ”Galärdagbok”, eller Péter Nádas.

Den brytning med sitt arv och sina tidiga identifikationer som Goytisolo genomför i ”Señas de identitad” fullbordas i ”Reivindicación del conde don Julián” och ”Juan sin Tierra” från 1970 respektive 1975. Den förra är en lyrisk roman som radikaliserar monologstilen från ”Señas de identidad”. Här genomförs en identifikation med förrädaren don Julián som år 711 släppte den moriske härföraren Tariq över Gibraltar sund. Med bitterhet betraktar berättaren från Tanger den spanska landmassan. Prosans måltavla är den nationalkatolska kulturen och dess stympning av det kulturella arvet. Till detta ärende bidrog starkt Cervanteskännaren Américo Castros bok ”La realidad histórica de España” (1954) som gjorde att Goytisolo fick upp ögonen för den tystade, brokiga traditionen av sammanlevnad mellan morer och kristna och judar i Spanien.

Upplösningen av meningssammanhanget drivs än längre i ”Juan sin Tierra”, där Goytisolo skakar av sig det sista av det storkastiljanska arvet. Denna kulturella omvändelse sker samtidigt som han – senare fullt ut i självbiografin – bejakar sin homosexualitet, särskilt dragningen till arabiska män ur arbetarklassen. I Paris hade han också lärt känna Jean Genet som invigde honom i post­koloniala subkulturer i Marrakech.

Men han förblev på flera sätt trogen Monique Lange som accepterade hans vändning. Hennes död år 1996 innebar början till slutet på författarskapet. Det hårda ­slaget och den långvariga sorgen fick minnesvärd, sträng gestaltning i den avskalade men också ursinnigt svart­synta boken ”Telón de boca” från 2003.

Till det senare författarskapets höjdpunkter hör en intensiv roman från det slutande 80-talet som tyvärr blev den hittills sista att utges på svenska: ”Den ensamma fågelns dygder”, i skicklig översättning av Lars Bjurman vilken också gjorde sig mödan att sammanställa en notapparat där de många allusionerna på kristen mystik och gnosticism med mera förklaras. ”Den ensamma fågelns dygder” är en text om instängning och motstånd mot instängningen. Detsamma kan sägas om de båda romanerna ”El sitio de los sitios”, från 1995 och ”Las semanas del jardín”, från 1997. I den förra bildar ett antal varandra inneslutande belägringar den textuella dramaturgin för en ohygglig vidräkning med den krigförande människan. I den senare har en krets av vänner samlats för att berätta och låta sig berättas av en poet som genomgår personlighetsskiften efter att vid Francos militära resning 1936 ha tvångsinlagts på psykiatrisk anstalt.

I sin anmälan av ”Las semanas del jardín” konstaterade Carlos Fuentes att Goytisolo inte endast är arvtagare till Cervantes, den spanska pikaresken och ärkeprästen av Hitas genreparodierande ”Libro de buen amor”, utan också till ”Tusen och en natt”, Laurence Sternes fabuleringsfest ”Tristram Shandy” och den italienska novellcykeln ”Decamerone”. I den senare samlas ju tio florentinska ungdomar i ett hus på landet för att undvika diger­döden och fördriver tiden med historieberättande. I ”Den ensamma fågelns dygder” är sjukdomen aids, men på en universell nivå handlar det om alla människor, instängda i sitt medvetande, väntande på döden:

...nu ser du henne, den tvåstaviga fågelskrämman och utsåerskan av tvedräkt, träskorna på nedersta trapp­steget, oändliga storkben, oknäppt långväst slängande kring trådsmala extremiteter, fickor eller tygpåsar med dussintals små dockor, stripiga svarta hårtestar, bredskyggig hatt vars vida brätten oemotståndligt påminner om flygande korpar, fångad även du som en mal i en kägla av bländande ljus, medan hon, efter att ha strött ut sina små figurer på golvet och med suverän oberördhet bevittnat offrens dödskamp, intensifierar glöden i de ­vassa pupillernas svarta kol, under några ändlösa sekunder håller sitt häxlika pekfinger riktat mot mig och kallt utlämnar mig åt förföljarna, forsen, Aminadabs ­ryttarskara...

Till Goytisolos stora insatser hör också reportagen. Han skrev exempelvis om belägringen av Sarajevo under jugoslaviska kriget och for 65-årig till Tjetjenien och riskerade livet för att skriva om strider där Ryssland inte tog några fångar. När det gäller arabvärlden och den muslimska fundamentalismens framväxt varnade han tidigt för att diktaturerna i området utarmade de unga och fråntog dem livsmöjligheter. Trots att hans kritik av det västerländska, globaliserade och uniforma konsumtionssamhället var obeveklig, ansåg han att den muslimska världen behövde en dos av upplysning och modernitet, annars skulle den gå in i ett mörker.

Han var, har det sagts i Spanien efter hans död, en man med få vänner men intensiva vänskaper. Det gällde nog också hans relation till läsarna. Hans sista år förbittrades av ekonomiska problem och självmordstankar. När han till slut, år 2014, mottog Premio Cervantes, den maximala utmärkelsen för en spanskspråkig författare, var det ­endast för att kunna bekosta sina tre gudsöners studier. Nu vilar han på den civila begravningsplatsen i det marockanska Larache, inte långt från en annan magnifik renegat, vännen Jean Genet.

Ulf Eriksson Författare och kritiker i SvD