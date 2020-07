Gott om hundar – glest med veterinärer

Västernorrland, Jämtland och Västerbotten ligger i topp över län med högst antal hundar per veterinärklinik, visar en ny sammanställning gjord av företaget Firstvet. De tre länen har över 2 000 hundar vardera per klinik.

I andra änden av listan återfinns Uppsala län. Där finns 874 hundar per klinik och 65 hundar per veterinär, att jämföra med Västerbotten där det går 480 hundar per veterinär.