Gott nytt börsår 2022 – eller baksmälla?

Tre år i rad har nu Stockholmsbörsen slutat på plus, investerare har kunnat se hur börsen under slutet av 2021 noterat nya rekordnivåer och årets uppgång kan sammanfattas som en av de bästa under 2000-talet.

Pessimisten tänker att för varje framgång kommer man allt närmare en rejäl motgång och det skulle kunna betyda en nedgång under 2022. Flera storbanker tror dock tvärtom. Bland de allra mest positiva är Nordea som i en uppdaterad prognos i slutet av 2021 behåller sin övervikt i aktier. Ett index med globala aktier ska enligt ett huvudscenario nå en avkastning på 5–15 procent men i bästa fall kunna ge en uppgång på 20–30 procent.