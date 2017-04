Göteborgsprofiler backar upp Berggren

Henrik Berggren. Arkivbild. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Broder Daniel-kollegan och The Plan-profilen Theodor Jensen, Caesars-trummisen Nino Keller, The Soundtrack of Our Lives-gitarristen Mattias Bärjed, Joel Alme och The Tough Alliance-medlemmen Henning Fürst. Där har ni Henrik Berggrens band under kommande sommarturnén, skriver Gaffa.

Sedan tidigare är det känt att den forne Broder Daniel-sångaren Berggren släpper sin första soloskiva, "Wolf's heart", den 5 maj och därefter ger sig ut på en sex städer lång sommarturné med start i Stockholm den 24 maj.