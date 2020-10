Göteborgsoperan ställer in

Göteborgsoperans styrelse och ledning beslutade under fredagen att ställa in all publik verksamhet i tre veckor framåt, enligt ett pressmeddelande.

Beslutet fattades med anledning av torsdagens skärpning av Folkhälsomyndighetens råd och uppmaningen till allmänheten att avstå från sammankomster, bland annat konserter och föreställningar, till och med den19 november.