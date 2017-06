Göteborgshamn fortsatt stängd

Göteborgs hamn drabbades hårt av den nya nätattacken. Arkivbild. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Utpressningsviruset, som en del experter kallar Petya, slog ut stora delar av A P Møller-Mærsks IT-system. Det är fortfarande oklart hur omfattande problemen har varit eller när verksamheten fungerar normalt igen, enligt bolaget. Även om en majoritet av bolagets terminaler runtom i världen ska vara i drift igen är kapaciteten på många håll lägre än normalt, rapporterar AP.

Bolagets hamndriftsbolag APM Terminals har varit hårt drabbat, med minst 17 hamnar påverkade i världen. En av dem är Göteborgs hamn, som redan är påverkad av den segdragna hamnkonflikten.

Enligt Joachim Steivik vid speditionsbolaget Swedebridge var situationen mycket allvarlig under gårdagen. Strejker och blockader hade redan lett till att gods inte kom in till terminalen. När dessutom datasystemet låg nere gick det inte att hämta ut det lilla som kom in.

– Det är riktigt illa. Man kan inte ens hämta ut containrar i Göteborg och Århus. Kunder kommer att gå omkull på grund av det här, sade Steivik till TT då.