Göteborgs stad vill göra stan attraktiv under Västlänken-bygget

Göteborg kommer att vara en byggarbetsplats fram till 2026. Arkivbild. Foto: Hasse Holmberg/TT

Bygget av Västlänken kommer att pågå ända fram till 2026, och staden funderar nu som bäst över hur Göteborg kan bli en attraktiv plats trots byggena, skriver GP.

– Staden under byggtid är den verklighet som vi kommer leva i under många år. Det finns barn som kommer ha hela sin skolång under byggåren, säger Stefan Eglinger, trafikdirektör på Göteborgs stad enligt GP.

Men protesterna mot Västlänken har inte tystnat, trots att byggstarten närmar sig. På lördag arrangeras en demonstration i Göteborg mot Västlänken där tusentals väntas delta, skriver GP.

