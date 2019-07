"GoT" slår rekord med 32 Emmynomineringar

Johan Rencks katastrofserie "Chernobyl" kan bland annat vinna en Emmy i kategorin bästa miniserie i konkurens med "Escape at Dannemore", "Fosse/Verdon", "Sharp objects" och "When they see us".

Serien skildrar kärnkraftsolyckan 1986 i Tjernobyl norr om Kiev i dåvarande Sovjetunionen. Serien hade premiär i början av maj, sändes i fem avsnitt och i rollerna syns bland andra svenska Stellan Skarsgård och David Dencik.