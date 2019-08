Författaren bakom "Sagan om is och eld" berättar att han i skrivandet av de kommande delarna i bokserien inte påverkas av kritiken mot hur "Game of Thrones" slutade, rapporterar The Guardian.

Den åttonde och sista säsongen av HBO-serien "Game of Thrones", som bygger på amerikanske George RR Martins bokserie "Sagan om is och eld", möttes av en kritikstorm.