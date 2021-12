Göran Rosenberg hade rätt

If it ain’t broke, don’t fix it. Så inledde journalisten och författaren Göran Rosenberg en appell på Mynttorget i Stockholm för över 25 år sedan. Framför sig hade han tusentals elever, föräldrar och lärare från landets friskolor. En brokig skara som hade samlats på Sergels Torg och promenerat, eller med ett annat ord demonstrerat, bort till Riksdagen där några utvalda talare berättade varför det fria skolvalet var viktigt och politikerna borde låta skolpengsreformen från 1992 vara.