Persson: ”Oerhört fördelaktig situation”

– Han har ju ett unikt sätt att hantera kriser som uppstår, exempelvis nu under pandemin. Tänk på alla åtgärder har satt in för att människor inte ska förlora sina arbeten, att de kan kvarstå i sina anställningar. Det är ju helt annorlunda mot hur det var under finanskrisen 2008–2009.

Vad är viktigaste när partiet nu ska vaska fram en ny partiordförande?

– Det är alltid viktigast att hålla samman partiet och leda det framåt. Naturligtvis behöver vi också ha en politikutveckling så att vi kan ligga i framkant. Men jag tror inte på några jätteskillnader när det blir partiledarbyten, vi måste fortsätta i samma anda som tidigare. Jag tror inte att vårt inflytande från LO-förbunden behöver minska.

SSU:s ordförande Lisa Nåbo ser gärna att en kvinna tar över. Foto: Henrik Montgomery/TT

Byggnads ordförande Johan Lindholm, som också sitter i partistyrelsen, tackar Löfven för att ha lett landet och S i en "historiskt svår tid". Den som kommer efter Löfven borde göra upp med den "nyliberala experimentlådan" som gnager på trygghetssystemen, enligt Lindholm: "Vi behöver pensioner som går att leva på. Kriminaliteten måste bort, både från gatorna och våra byggarbetsplatser och vi behöver en bostadspolitik som sätter människors behov före marknadens”, skriver han i en kommentar till TT.

Socialdemokraternas ungdomsförbund (SSU) talar om chock – skorna som ska fyllas är stora. Men det får gärna bli en kvinna som tar sig an uppgiften.