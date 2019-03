Männen gömde nära 80 000 narkotikaklassade tabletter i bildäck och i lönnfack och körde in i landet förra hösten. Färden gick via Helsingborg och vidare till gömstället, ett ensligt hus utanför Halmstad. Men där tog det stopp. Vad smugglarna missat var att Tullverket följde efter – till fots via ett skogsparti – ända fram till slutmålet.