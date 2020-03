Golfdilemmat: Vad händer med Ryder Cup?

Coronavirusets spridning har sedan ett par veckor stoppat i stort sett hela idrottsvärlden. Inom golfen har totalt fyra majortävlingar skjutits upp hittills: ANA Inspiration och Evian Championship på damsidan och US Masters och PGA-mästerskapet på herrsidan. Snart väntas också besked om att herrarnas US Open, som är tänkt att avgöras utanför hårt coronadrabbade New York i juni, flyttas fram i kalendern.