Goldman Sachs vd liknar Trump vid solförmörkelse

"Önskar att månen var det enda som kastar en skugga över landet. Vi har klarat en, och ska ta oss igenom den andra också", twittrade Goldman Sachs vd Lloyd Blankfein strax efter den solförmörkelse som delar av USA fick uppleva på måndagen.

Wish the moon wasn't the only thing casting a shadow across the country. We got through one, we'll get through the other. #SolarEclipse2017