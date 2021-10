Goldman Sachs krossar förväntningarna

Rapportsäsongen i USA har som vanligt inletts av en rad amerikanska storbanker som i den här vändan överträffat förväntningarna en efter en. Goldman Sachs, som lade fram sitt resultat för tredje kvartalet på fredagen är inget undantag. Bankjätten slog förväntningarna med råge.

Resultatet landade på 14:93 dollar per aktie, upp från 8:98 dollar per aktie motsvarande period ett år tidigare. Ekonomer hade i snitt räknat med 10:18 dollar per aktie, enligt Refinitiv.