”Jag ser rött / Rött som blod / Rött som köttet i slaktarns bod / Rött / Som solen i gryningen / Rött som män och kvinnors mod”.

Orden är Ulf Lundells, från låten Rött från plattan Måne över Haväng. Och visst, jag har haft mina goda Lundellstunder, men är absolut inget superfan. Ändå var det precis den här låten som dök upp i huvudet under en Systembolagsprovning nyligen; högljutt och larmande.

Krönika Detta är en personligt skriven text. Eventuella åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Den vanliga skaran av skribenter är på plats för att prova de nyheter som kommer att dyka upp i det fasta sortimentet den första juni i år. Och jodå, det börjar ganska förväntat. Habilt, inget som direkt sticker ut, inga direkta bottennapp. Men sedan: ta-daaa! – Fresh & Cool Lollipop.

Japp, Fresh & Cool Lollipop. Ett ungerskt vitt så kallat vin för 69 kronor flaskan som smakar karameller och saft och som har en etikett som ser ut att höra hemma i fiskdammen på valfritt barnkalas, komplett med tuttifruttifärger och o:en i Lollipop formgivna som godisklubbor. ”Vad är det här, kan det ens kallas vin? Sött, sliskigt, platt och tråkigt. Undvik!”, skriver jag i min provningsnotering. ”Ta bort Fresh & Cool ur namnet och du kommer närmare sanningen”, skriver en kollega.

Annons X

Fresh & Cool Lollipop är i det här sammanhanget ett haveri och en produkt som smular sönder Systembolagets egna argument.



Men ok, vad är det att uppröras över? Vad spelar det för roll att en produkt som den här dyker upp på hyllan? Jo, det handlar om dubbelmoralen i Systembolagets tänk: de pratar gärna om att de, bland annat, jobbar för att minimera svenska folkets drickande, senarelägga ungas alkoholdebut och sälja alkohol på ett ansvarsfullt sätt. Det är en god ambition värd att värna om, men Fresh & Cool Lollipop är i det här sammanhanget ett haveri och en produkt som smular sönder Systembolagets egna argument.

Och jodå, även om jag emellanåt kan vara kritisk mot Systembolaget är jag för det mesta ändå helt ok med vad de gör och vad de står för. Men den här lanseringen är ett skott i foten på dem själva och sätter också en stark spotlight på en bitterbesk – eller i det här fallet kanske snarare sötsliskig – dubbelmoral: Samtidigt som man stämmer näthandlare för att de sysslar med alltför aggressiv marknadsföring, och håller vakande ögon på seriösa vinkällarföretag för att de hjälper kunder att importera dyra lagringsviner till vuxna kunder vill man alltså kränga flytande godis med alkohol. Fair enough, det ska finnas vin i alla stilar och prisklasser, men det finns gränser. Systembolaget brukar också vara restriktiva med just etiketternas utformning – genom åren har både pussmunnar, musköter, flygplan och ånglok censurerats – men barnsliga godisklubbor är ok?

Givetvis hörde jag av mig till Systembolaget för att få veta vad de själva anser om den här produkten och vad den signalerar, och om de tycker att den här kopplingen mellan alkohol och godis verkligen är rimlig. Efter två dagar får jag ett mejlat svar från pressavdelningen där de förklarar att man granskat etiketten och försvarar sig med att helhetsbedömningen av produkten är ”att den inte riktar sig till barn och ungdomar”.

Sorry, det här är inget annat än populistisk dynga, ett hån mot allt som kallas seriöst vin, och dessutom en typ av produkt som solkar ner Systembolagets moraliska flagga.

Jag ser rött!