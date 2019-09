”Goda skäl att höja taket i a-kassan”

Senast taket i a-kassan höjdes var 2015. Den högsta ersättningen steg till 910 kronor per dag. Sedan dess har lönerna ökat med 2 till 3 procent per år, men taket har legat still. Följden har blivit att inkomsttryggheten för arbetslösa har gröpts ur. I dag får den som är arbetslös bara runt 60 procent av tidigare lön i ersättning. Bara en av fem arbetstagare skulle få 80 procent i ersättning från a-kassan i händelse av arbetslöshet.

Den som har tillgång till fackens kompletterande ersättningar klarar sig hyggligt under den första tiden i arbetslöshet. Men ett vanligt hushåll kan förlora upp till 12 000 kronor om den som blir arbetslös saknar kompletterande ersättning.