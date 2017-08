"Glow" får en andra säsong

Alison Brie har huvudrollen i "Glow". Arkivbild. Foto: Richard Shotwell/AP/TT

Netflix-serien "Glow" är klar för en ny säsong.

Serien har lockat en stor publik till strömningstjänsten och blivit varmt mottagen av kritikerna.

"Glow" handlar om en kvinnlig brottartrupp - The gorgeous ladies of wrestling - som var verksam under 1980-talet. Bakom serien står Jenji Kohan som tidigare jobbat med "Orange is the new black".

I rollerna syns bland andra Alison Brie, Betty Gilpin och Sydelle Noel.

Det är inte känt när säsong två av brottarserien har premiär.