”Affärer som vanligt”, alltså. Det är i den fotbollsvärlden Zlatan har verkat i ett par decennier. Han har lämnat den folkhemsfotboll som fortfarande ligger till grund för all den supporterkärlek som finns runt allsvenskan. Utan den medlemsägda formeln 51-49 går vår fotboll under på mindre än 90 minuter, tycks samma gäng vara fullständigt hundra på. Inte sällan pekar de finger åt energidrycksexperimentet i Salzburg men stämmer i nästa andetag mer än gärna upp i ”You´ll never walk alone”. Som om det skulle vara så oerhört väsensskilt. Båda spelar fotboll, båda tjänar pengar åt sina ägare – förvisso med ett par väldigt olika ingångsvinklar från början. Svenska klubbar vill också mer. Min aning, framtidsspaning, är att vi därför så småningom kommer att diskutera och dissekera den medlemsägda fotbollen och alternativen till den. På allvar.

Fotbollsspelande i aktiebolagsform är en laddad, men sen några år tillbaka bordlagd, fråga på vår hemmaplan. Fansens inflytande och starka ställning i vår elitfotboll har gjort att allsvenska klubbledare inte ens vågar lyfta på locket eller glänta på dörren, inte ens till ett resonemang. För ett tiotal år sen var jag med och gjorde en enkät som, med anonyma sportchefssvar, visade att de flesta egentligen ville ha möjligheten att som klubb kunna driva verksamheten som aktiebolag. Inte per automatik, och av historik, vara förvisad till föreningsformen.

Det är ett långskott men ingen vildare chansning; frågan om fotboll som affärsidé också i Sverige kommer att vädras. Dörren kommer att öppnas och det är långt ifrån otroligt att Ibrahimovic greppar i handtaget. Frågan är så pass explosiv att Zlatan skulle älska att stå som tändare av stubinen.

