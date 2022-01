Vad gäller NPK är priset sekundärt, det kan handla om både billiga boxviner och svindyra ikonviner. Det är upplevelsen som räknas! Ofta är just njut per krona en del i sammanhanget när vi vinskribenter drar till med uttrycket ”fynd”: helt enkelt ett vin som levererar väldigt bra kvalitet för sin prislapp. Mycket NPK, alltså. Men just ”fynd” är något vi oftast pratar om när det gäller billigare viner, för att vi blir glatt överraskade av smakerna, medan NPK egentligen inte alls är relaterat till priset. Det är bara själva njutet som står i fokus, och då spelar prislappen ingen roll.

NPK handlar kort och gott om de där vinerna som får tiden att stanna till en stund. Vinerna som är som en varm kram, en injektion av uppiggande solsken, den roligaste middagsgästen på kalaset, den mest romantiska flirten. Vinerna som vidgar vyer, som tröstar, gör dig nyfiken, får dig att le, minnas, drömma, längta. Pekoral? Kanske det, men vin kan vara precis allt det där, det är ju det som är så roligt och fascinerande med den här drycken.

Visst, tiderna vi lever i just nu kan förvisso behöva ett överslätande rus då och då, men ännu mer tror jag att vi behöver njutet. I brist på att få resa till Toscana kan jag åtminstone få känna dofterna och smakerna av de böljande kullarna i glaset, och i stället för att bada från solvarma klippor på Sicilien kan jag få känna den mogna citrussmaken och sältan mot tungan.

Så, låt 2022 bli året då vi slänger APK på historiens skräphög. För det spelar ingen roll hur billiga eller dyra viner vi dricker om vi inte samtidigt njuter. Då är det bortkastade pengar oavsett.

Du är värd det, jag är värd det. NJUT!

