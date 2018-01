Globalisering blev ett modeord på 1990-­talet. Inom historieämnet innebar det att man började röra sig bortom idén om det nationella med hjälp av idéer om det transnationella och globala, vilket gjorde att ett nytt ämne, globalhistoria, snart såg dagens ljus. Det visade sig bli en succé. Idag skrivs böcker och artiklar om globalhistoria och facktidskrifter, till exempel Journal of global history, Studies in global migration history och Itenario – Inter­national journal on the history of European expansion and global interaction, publicerar akademiska studier av högsta vetenskapliga klass.