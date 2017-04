Glenn Hysén: Jag känner igen mig i björnen Baloo

Glenn Hysén. Foto: Adam Ihse/TT

Folket i mitt liv Under vinjetten ”Folket i mitt liv” berättar en aktuell person om människor som betytt lite extra mycket.

Min favoritkonstnär alla kategorier: Jonas Gardell. Han är skitrolig och jag gillar roliga människor. Och så är han förmodligen jävligt smart, han ser smart ut.

Jag borde nog be om ursäkt till: Jag har ju skilt mig två gånger, så det skulle vara till dem då. Det är inte det bästa man har gjort.

Jag brukar få höra att jag ser ut som: Det kom fram nån på stan och sa att jag var lik, vem fan var det nu då? Jo, Bobby Ewing i Dallas!

I mitt tonårsrum hängde en bild på: Freddie Mercury.

Min mest spelade artist: Samma. Queen är skön musik. De har inte gjort en enda dålig låt.

Jag har aldrig förstått grejen med: Folk som gnäller. Jag fattar inte varför man lägger energi på att gnälla över saker som man inte kan göra något åt, som väder och vind.

En fiktiv karaktär jag känner igen mig i: Björnen Baloo! Han är stor och klumpig och alltid glad.

På min begravning borde någon läsa en dikt av: Ingen, men jag har sagt till alla mina barn att på min begravning ska det spelas ”Wake me up before you go-go” med Wham!

Jag har alltid varit lite avundsjuk på: Det skulle vara Håkan Hellström eller Bruce Springsteen då. Att stå på ett fullsatt Ullevi med 70 000 som vrålar med dig – det hade inte varit helt fel.

Den senaste person jag ljög för: Det var för bara någon halvtimme sedan. Det var en som ringde och frågade om jag kunde vara med på en svensexa. Då sa jag att jag var i Berlin, men det var jag ju inte.

I mitt nästa liv vill jag bli återfödd som: John Cleese i Monty Python. Han är för rolig och han behöver inte ens öppna munnen, jag skrattar bara jag ser honom.

Författaren jag läst flest böcker av: Herregud, jag läser knappt, jag har inte tålamodet. Stieg Larssons Millennium-trilogi var nog det senaste jag läste.

Min stilmässiga förebild: Sean Connery, han ser så fräck ut.

En person jag brukar citera: Kanske John Cleese igen, fast jag kan inte komma på något citat nu.