”Glass var en misshandlad produkt under en lång tid”

– Det ger den perfekta, mest krämiga konsistensen och gör att vi kan undvika tillsatser eftersom glassen ska ätas direkt, säger Anniken Sand, en av Istids grundare.

Hon tror att den innovativa mat- och restaurangbranschen har påverkat utvecklingen inom glassbranschen. Hanna Scarfò på Gelato Scarfò är inne på samma linje.

– Glass har varit en misshandlad produkt under lång tid. Nu ser många en utmaning i att försöka göra någonting bra.

På Möllevången i Malmö ligger den lilla glassbaren Köld som välkomnar med ett Steve Jobs-citat på disken: ”If you want to make everybody happy, don’t be a leader, sell ice cream”.

– Under min tid som civilekonom i San Francisco träffade jag Alexander Wesolowski, som är vegan. Han brukade hylla stadens utbud av veganglass och vi tänkte: ’hur svårt kan det vara att göra sin egen?’, säger Peter Svanberg.

Gräddglass i smaken hallibiskus med hallon, citron och hibiskusblomma. Foto: Köld

Efter att ha laborerat sig fram till en glass de var nöjda med, flyttade Peter Svanberg till Malmö där de startade Köld. De tillverkar både vegansk glass på cashew och kokos och klassisk gräddglass, ofta med oväntade smaker.

– Jag brukar tänka att allt som smakar bra tillsammans med något sött, fungerar som glass.

De har gjort glass på bland annat sparris, majs och gorgonzola, men även mer traditionella råvaror som jordgubbar och choklad. Alexander Wesolowski bor kvar San Francisco och ringer ibland när han kommer på en ny smak.

– I USA är det stor skillnad mellan östkusten och västkusten när det handlar om glasstrender. I öst är det svulstigt, i väst mer rent men väldigt nördigt, berättar Peter Svanberg.

Ett exempel på östkustideologin hittar man på King Scoopa i Hornstull, där man bland annat kan äta glassburgare byggda av glassfyllda munkar.