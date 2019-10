Greta får trollen från Kreml att spricka av hat, är rubriken på ett inlägg på Kalle Kniiviläs blogg Glasnost. Det är en förskräckande genomgång av hur ”Greta” rapporteras i ryska medier, men som är ännu mer förskräckande eftersom den indirekt sätter mediesituationen och dess bakomliggande dynamik i blixtbelysning.

I artikeln Rudy Guiliani Welcomes You To Eastern Europe skriver Peter Pomerantsev i New York Times synnerligen tankvärt om Rysslands påverkansoperationer utomlands, metoder och underliggande syfte. Poängen är inte att ta hem poängen utan att så misstro och skapa konflikt, men också att driva hem att politiken i Väst – demokratin – är lika rutten som Putins auktoritära Ryssland.