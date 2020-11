Det dräller av dem i rock- och popvärlden: trummisarna och basisterna som bara skymtar i bakgrunden på skivomslagen. De utgör bandets stomme – rytmsektionen – men får sällan någon större uppmärksamhet för att de idogt håller takten och får det att svänga.

Chris Frantz, trumslagare i det new yorkska new wave-bandet Talking Heads, är ett typexempel. Gruppen skapade en egensinnig och avskalad postpunk-pop under andra halvan av 1970-talet och stöpte på 1980-talet om detta till en sorts funk i neurotisk vit version. Medlemmarna var konsthögskoleelever och framför allt hos David Byrne, bandets spasmodiske sångare och gitarrist, anades en komplexitet och konstnärliga ambitioner. Chris Frantz hade en annan utstrålning och framstod mest som en ganska glad och enkel kille, som inte krävde mer av livet än att få spela trummor och ha kul.