Gitarristen J Geils är död. Arkivbild. Foto: Anders Wiklund/TT

Den amerikanske gitarristen och sångaren J Geils är död. Han avled i sitt hem i Massachusetts på tisdagen av naturliga orsaker, 71 år gammal, enligt polisen.

Geils var frontfigur i The J Geils Band, som hade sin storhetstid under 1970- och 80-talet. Bandet var från början ett bluesrockband, som senare övergick mer åt new wave. Bland deras största hits finns "Love stinks", Freeze frame" och kanske framför allt "Centerfold", som toppade Billboards topp 100-lista i över sex veckor. 1982 var J Geils Band förband till Rolling Stones på Ullevi i Göteborg.

Gruppen splittrades 1985 och återförenades två gånger, 1999 och 2006. J Geils släppte även flera jazzskivor på egen hand.